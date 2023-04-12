Троих полицейских в Амурской области уличили в коррупции

По итогам проверки прокуратура внесла представление в МО МВД России «Мазановский». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. Работников уличили в нарушении законодательства в сфере противодействия коррупции. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства – читайте в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Три сотрудника МО МВД России «Мазановский» в одноименном районе Амурской области нарушили требования о предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Полицейские по неизвестным пока причинам скрыли эту часть своей жизни – сведения об имеющихся земельных участках, счетах в банках и других сторонних доходах.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в МО МВД России «Мазановский». Руководство его удовлетворило и привлекло трех своих сотрудников к дисциплинарной ответственности.

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