Здание бывшего троллейбусного управления в Благовещенске выставили на аукцион

Дополнительная информация. Фото: Telegram-канал КУМИ г. Благовещенска.

В Благовещенске продают производственную базу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Известно, что ранее здесь располагалось здание бывшего троллейбусного управления. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

В амурской столице объявили аукцион по продаже муниципальной собственности. Находится комплекс зданий на улице Тернистая, 103, и включает в себя восемь объектов общей площадью в более шесть тысяч квадратных метров. Все они подключены к тепловой сети, протяженность которой 144 метра. Площадь земельного участка, предлагаемого к продаже, составляет свыше 26 тысяч квадратных метров.

Начальная цена – 157 222 947 рублей. В администрации Благовещенска сообщают, что владельцем базы может стать любой желающий. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 апреля, а сам аукцион проведут 21 апреля.

Телефон для справок: 8 (4162) 223-717.

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