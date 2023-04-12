Три человека пострадали в серьезной аварии на трассе Благовещенск – Свободный

Оба транспортных средства получили серьезные кузовные и механические повреждения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Серьезное ДТП произошло в минувший вторник, 11 апреля, в Амурской области. На трассе Благовещенск – Свободный столкнулись два авто. Предварительно известно, что есть пострадавшие. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

ДТП случилось в обеденное время на 109 километре автотрассы. Здесь на дороге столкнулись авто марки Toyota Prius и Fiat Ducato. Удар был такой силы, что последний и вовсе перевернулся набок, а «Приус» вылетел с дороги. Оба транспортных средства получили серьезные кузовные и механические повреждения.

В ГИБДД по Амурской области сообщили и предварительные причины происшествия – выезд на встречную полосу. Виновника еще предстоит установить.

Известно о троих пострадавших, среди которых подросток 2007 года рождения. Разбираться и восстанавливать картину ЧП предстоит компетентным органам.

Один из участников аварии. Фото: telegram-канал dpskontrol_28rus.

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