Находящиеся в зоне СВО амурчане могу заверить подпись для ЗАГСа у командиров воинских частей

Для заверения подписи достаточно подтверждения от командира воинской части или же начальника военного госпиталя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь, согласно внесенным изменениям в закон «Об актах гражданского состояния», военнослужащим разрешат заверять свои подписи на заявлениях для регистрации браков и установления отцовства у командиров воинских частей и начальников военных госпиталей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Об итогах работы управления за первый квартал 2023 года и об вступающих в силу изменениях в законе рассказала глава ведомства Наталья Томилова. В прежней редакции закона сказано, что, если один из двух людей, которые планируют либо зарегистрировать брак, либо развестись, либо установить отцовство, не может явиться в отдел ЗАГС, то услугу получить будет невозможно. В любом из вышеперечисленных случаев было необходимо дополнительное заявление с подписью отсутствующего лица, заверенной у нотариуса.

Теперь же для заверения подписи достаточно подтверждения от командира воинской части или же начальника военного госпиталя. Заключать брак без одного из будущих супругов по-прежнему нельзя, но поданное в отделение ЗАГС заявление даст амурчанам возможность перенести дату планируемой регистрации или же получить отпуск по месту службы, что уже приблизит брачующихся к заветному дню.

Что же касается итогов первого квартала, Наталья Томилова сказала, что есть как позитивная статистика, так и печальная. К последней относится увеличение числа разводов. Люди, приходящие расторгнуть брак, даже не скрывают того, что заключали свой союз из-за дальневосточной ипотеки. По каким-то причинам «кредит» на покупку не одобрили, и потому люди пришли разводиться – брак изначально был фиктивным и создан только лишь для этих целей.

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