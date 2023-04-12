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НовостиОбщество12 апреля 2023 2:35

Находящиеся в зоне СВО амурчане могу заверить подпись для ЗАГСа у командиров воинских частей

Что дает изменение в законе «Об актах гражданского состояния»?
Арсений СЕРГЕЕВ
Для заверения подписи достаточно подтверждения от командира воинской части или же начальника военного госпиталя.

Для заверения подписи достаточно подтверждения от командира воинской части или же начальника военного госпиталя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь, согласно внесенным изменениям в закон «Об актах гражданского состояния», военнослужащим разрешат заверять свои подписи на заявлениях для регистрации браков и установления отцовства у командиров воинских частей и начальников военных госпиталей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Об итогах работы управления за первый квартал 2023 года и об вступающих в силу изменениях в законе рассказала глава ведомства Наталья Томилова. В прежней редакции закона сказано, что, если один из двух людей, которые планируют либо зарегистрировать брак, либо развестись, либо установить отцовство, не может явиться в отдел ЗАГС, то услугу получить будет невозможно. В любом из вышеперечисленных случаев было необходимо дополнительное заявление с подписью отсутствующего лица, заверенной у нотариуса.

Теперь же для заверения подписи достаточно подтверждения от командира воинской части или же начальника военного госпиталя. Заключать брак без одного из будущих супругов по-прежнему нельзя, но поданное в отделение ЗАГС заявление даст амурчанам возможность перенести дату планируемой регистрации или же получить отпуск по месту службы, что уже приблизит брачующихся к заветному дню.

Что же касается итогов первого квартала, Наталья Томилова сказала, что есть как позитивная статистика, так и печальная. К последней относится увеличение числа разводов. Люди, приходящие расторгнуть брак, даже не скрывают того, что заключали свой союз из-за дальневосточной ипотеки. По каким-то причинам «кредит» на покупку не одобрили, и потому люди пришли разводиться – брак изначально был фиктивным и создан только лишь для этих целей.

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