«Доездился»: в Амурской области любителя «громкой» езды упекли за решетку

Судя по всему, теперь нарушитель будет выполнять требования полиции в срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто бы мог подумать, что за слишком шумный автомобиль можно провести аж пять дней за решеткой? Житель Благовещенска теперь знает об этом не понаслышке. Парня привлекли к ответственности как раз именно за это. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Вечером молодой человек 2004 года рождения катался по городу, когда его остановили сотрудники ДПС в районе дома по улице Ленина, 119/1. Сотрудников полиции привлек слишком уж громкий рев автомобиля марки Toyota Cresta. Как оказалось, на машине стояла выхлопная система, которая не отвечает государственному стандарту РФ. Проверка по базе ГИБДД показала, что ранее водителя уже привлекали к ответственности как раз таки по этой же причине и совсем недавно – 3 апреля 2023 года. Спустя неделю требование, которое ему выдали инспекторы ДПС, парень проигнорировал.

В отношении автомобилиста прямо на месте был составлен второй протокол по факту неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а материалы передали в суд. Решение по делу об административном нарушении оказалось удручающим: пять дней ареста в стенах изолятора временного содержания в селе Поярково, Михайловский район.

Судя по всему, теперь нарушитель будет выполнять требования полиции в срок.

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