Один погиб, четверо в больнице: страшная авария на трассе в Амурской области

Последствия страшной аварии. Фото: ГИБДД Амурской области.

Серьезная авария произошла в Белогорском муниципальном округе Амурской области во вторник, 11 апреля. Об этом сообщили в региональной ГИБДД. Подробности жуткого ЧП – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Известно, что столкновение случилось на трассе «Подъезд к Благовещенску». Там, на 34 километре в 14 часов 15 минут столкнулись два авто марки Toyota Wish и Toyota Noah. Автомобили получили серьезные кузовные и механические повреждения. Удар был такой силы, что один человек погиб прямо на месте аварии, еще четверых с различной степенью тяжести травмами доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства автоаварии. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения.

По этой же причине накануне произошла авария и на трассе Благовещенск – Свободный. Там в ДТП пострадали три человека. Подробности в материале.

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