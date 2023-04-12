Жители Благовещенска могут выбрать общественное пространство для благоустройства

Фото: администрация Благовещенска.

Благовещенцы выберут еще одну общественную территорию для благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Всероссийское голосование стартовало на неделе. Жителям амурской столицы предстоит на выбор определить одну из четырех территорий, которую благоустроят в ближайшем будущем. Речь идет о сквере Приемыхова в районе 50 лет Октября – Горького, Крестьянском сквере в районе Мухина, зеленой зоне на Калинина, 88, а также сквере в Аэропорту, поселок Аэропорт, 2.

Решение за вами, – подчеркнул глава Благовещенска Олег Имамеев.

Та территория, которая наберет больше всего голосов, преобразится уже в 2024 году. Глава города призвал активнее участвовать в проекте, агитировать отдавать голоса за тот или иной участок. Голосование пройдет на онлайн-платформе za.gorodsreda.ru с 15 апреля по 31 мая.

Как уточнили в пресс-службе администрации Благовещенска, по нацпроекту в городе привели в порядок уже шесть общественных территорий в разных уголках города. В их числе детская площадка на набережной, часть Парка Дружбы, сквер на улице Зеленой, сквер у ТЦ «От и До», территории у ручья Буяновского в Моховой Пади и у озера в Плодопитомнике.

Летом 2023 года, по итогам голосования 2022 года, будет обустроен еще и сквер водников, расположенный на пересечении улиц Ленина и Чайковского.

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