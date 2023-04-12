На космодроме Восточный монтажника рухнувшим песком придавило к буровой установке

Работодатель нарушил правила по охране труда. Фото: Александр МИЛКУС

Несчастный случай с работником Поволжского строительного предприятия произошел в Свободненском районе Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда региона. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Монтажник объекта «Строительство Стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» опустился в земляную выемку глубиной 2,5 метра и приступил к бурению отверстия дл прокладки кабеля. В какой-то момент сверху на мужчина обрушился песок. Тяжелая порода придавила работника прямо животом к бурильному аппарату. Монтажник получил серьезные травмы, а чуть позже медики расценили степень полученных увечий как тяжелые.

Начальства в момент происшествия на объекте не было, задание по бурению руководство давало в устной форме.

Расследование несчастного случая, который произошел еще в октябре 2022 года, завершилось только сейчас. Эксперты установили, что причиной стало неудовлетворительное содержание и недостатки в содержании рабочего места, где и случилось ЧП.

– Работодатель нарушил правила по охране труда, не переместив извлеченный из выемки грунт на расстояние не менее 0,5 метров от бровки этой выемки, в результате чего произошло обрушение земляных пород на работника. Кроме того, работодатель не оградил выемку, где велись работы, не установил предупредительные надписи и знаки, – уточнили в пресс-службе государственной трудовой инспекции по области.

Комиссия также установила, что работодатель не контролировал безопасность на объекте и допустил к работе сотрудников без прохождения ими обучения.

Теперь, когда несчастный случай на рабочем месте признали связанным с производством, в адрес Соцфонда РФ по Республике Татарстан для дальнейшего решения вопроса о назначении и выплате соответствующего пособия.

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