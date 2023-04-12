Поезд Победы. Фото: Telegram-канал Благовещенск.

В честь празднования 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войны в Благовещенск 1 мая прибудет Поезд Победы. Торжественное мероприятие организовывает Забайкальская железная дорога. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Накануне заместитель главы города Виктория Хопатько провела встречу с представителями железнодорожной станции Благовещенск и специалистами администрации города. В день прибытия праздничного состава очень важно обеспечить безопасность и общественный порядок. На улице 50 лет Октября 1 мая частично перекроют движение. Участвовать в мероприятии будут курсантки ДВОКУ, юнармейцы, кадеты, ученики пограничных классов и классов Росгвардии. На перроне будет организована интерактивная культурная программа.

Официальная часть начнется в 10 часов утра. В «победном» поезде семь вагонов, на двух из которых представлена экспозиция военной техники. Также в состав входит платформа для проведения концерта.

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