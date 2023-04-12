Пьяная ссора завершилась поножовщиной в Амурской области

Теперь амурчанин может лишиться свободы на срок до 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Селемджинском районе мужчина обвиняется в убийстве человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Дружеские посиделки в одной из общежитий в поселке Златоустовск завершились поножовщиной. Двое мужчин, 39 и 28 лет, распивали алкоголь, когда между ними произошел конфликт. Один из них нанес оппоненту удар ножом, который стал сокрушительным. От полученных трав парень, что помладше, скончался прямо на месте происшествия.

Виновника задержали, заведено уголовное дело по факту убийства. Фигурант находится в СИЗО, а тем временем следователи собрали достаточную доказательную базу и направили материалы в суд для дальнейшего рассмотрения. Теперь амурчанин может лишиться свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее «КП – Благовещенск» сообщала об убийстве женщины. Супруг расправился со своей женой по такому же сценарию - вонзил в спину возлюбленной нож. Увечье оказалось смертельным для жертвы. Подробности в материале.

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