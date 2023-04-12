Жителя Амурской области задержали с двумя трупами косуль в машине

Оружие, найденное в машине. Фото: Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Косули сейчас уходят на север, туда, где постоянно и обитают. Вдали от людей дикие животные рожают потомство и выращивают детенышей. Обычно в это время охота на парнокопытных запрещена, потому что как раз в этот период самки вынашивают малышей. Но несмотря на это в Амурской области все же нашлись браконьеры, которым теперь предстоит ответить по всей строгости закона. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сотрудники охотнадзора мониторили миграцию косуль в бассейне реки Орловка, когда приметили подозрительный автомобиль. Остановив транспорт, специалисты обнаружили внутри страшную находку: житель поселка Ивановский, что в Мазановском районе Амурской области, перевозил туши двух косуль, два оружия и патроны к ним. Документов на все, что было в машине, амурчанин не предоставил. Судя по всему, у него их просто нет.

Оружие, автомобиль и туши у мужчины изъяли, и сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия. Не исключено, что на браконьера заведут уголовное дело. Помимо этого охотнику придется компенсировать вред, причиненный природе. А это, ни много ни мало, - 240 тысяч рублей. И то, если убитые животные окажутся самцами. Установкой пола уже в ближайшее время займутся специалисты.

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