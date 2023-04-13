Дорожники готовятся к асфальтированию нового зейского моста в Благовещенске

Амурчане с большим комфортом смогут преодолевать путь между городом и федеральной трассой. Фото: mostzeya.ru

Новый зейский мост в скором времени заасфальтируют, нужно лишь дождаться улучшения погоды. К сегодняшнему дню строители Группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» завершили бетонирование плиты проезжей части, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что объект готов уже на 80%. Тестовое движение по мосту запустят осенью этого года. При сооружении установлено 2,5 тысячи тонн арматуры, уложено 7 тысяч кубометров бетона. Сейчас ведутся работы по монтажу деформационных швов и устройству гидроизоляции и проезжей части.

Для бетонирования в зимний период мостовики обустроили технологическое укрытие с благоприятным для бетона микроклиматом. Отметим, что новый зейский мост является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Его общая протяженность составляет 10,3 километра, из них мостовая часть — 1,9 километра. У него 26 опор и вантовая система. На мосту организуют автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону.

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