Из окон валило пламя: в Благовещенске на проезжей части вспыхнула машина

Авто выгорело полностью. Фото: принтскрин видео.

В Благовещенске 13 апреля на проезжей части по улице Амурской загорелся автомобиль. Машина выгорела полностью, когда на место выдвинулись спасатели, авто полностью объяло пламенем, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Все, что осталось от машины. Фото: skaner28

О возгорании пожарным сообщили в 11:44, специалисты приехали через три минуты после звонка. Погибших и пострадавших нет. Причину, а также обстоятельства пожара устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как с января по февраль в Благовещенске сгорела 31 машина. К слову, современный автомобиль сгорает дотла за 5 - 6 минут, от машины остаются только почерневший железный остов и двигатель. Неожиданно загореться может как старая отечественная легковушка, так и новая иномарка. Отметим, что нередко причиной пожара являются также поджоги.

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