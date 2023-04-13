Из-за утраты доверия уволили главу одного из муниципалитетов Приамурья

Прокуратура смогла доказать в суде нарушения чиновницы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главу села Желтоярово Свободенского района уволили с должности из-за утраты доверия. Чиновница сама себе назначала премии, этими махинациями она заработала почти 90 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Женщина не стала покидать пост самостоятельно. Прокуратура Свободного подала аппелляцию о признании незаконным бездействием представительного органа муниципального образования. Ведь чиновницу оставляли на работе, несмотря на требования законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратура смогла доказать в суде нарушения главы села. Лишь после этого ее полномочия прекратили.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, почему бывший губернатор Амурской области Олег Кожемяко уволил министра здравоохранения. Экс-руководитель министерства не справился с задачами по реализации двух долгосрочных целевых программ: «Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим в ДТП» и «Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской помощи больным с онкозаболеваниями». В рамках обеих программ недопоставили оборудование и не выполнили ряд других мероприятий.

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