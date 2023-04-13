Мошенники звонят амурчанам и просят деньги для участников СВО от лица Роспотребнадзора

В этой ситуации советуют сразу же завершить разговор и незамедлительно обратиться в полицию.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Амурчан предупредили о новом виде мошенничества. Лжесотрудники Роспотребнадзора звонят и просят деньги для участников СВО, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».
В официальном ведомстве объяснили, что случаи нового мошенничества уже регистрируют в других регионах страны.
– Если вам поступит такой звонок и предложение перевести денежные средства на банковские счета или передать наличные для участников СВО, помните, что вам звонят мошенники. Не попадайтесь на уловки!
В этой ситуации советуют сразу же завершить разговор и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также в управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приамурье мошенник продавал несуществующие талоны на бензин. Отдавая топливо по 14 рублей за литр, он «заработал» около 100 тысяч рублей
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