Мошенники звонят амурчанам и просят деньги для участников СВО от лица Роспотребнадзора

В этой ситуации советуют сразу же завершить разговор и незамедлительно обратиться в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амурчан предупредили о новом виде мошенничества. Лжесотрудники Роспотребнадзора звонят и просят деньги для участников СВО, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В официальном ведомстве объяснили, что случаи нового мошенничества уже регистрируют в других регионах страны.

– Если вам поступит такой звонок и предложение перевести денежные средства на банковские счета или передать наличные для участников СВО, помните, что вам звонят мошенники. Не попадайтесь на уловки!

В этой ситуации советуют сразу же завершить разговор и незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приамурье мошенник продавал несуществующие талоны на бензин. Отдавая топливо по 14 рублей за литр, он «заработал» около 100 тысяч рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хозяйка фирмы «нагрела» амурчан на 10 млн рублей

Как аферистке удалось обмануть более трехсот человек, теперь разбирается прокуратура (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.