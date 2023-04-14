В Амурской области полицейские задержали участников межэтнической преступной группы

В полиции поделились подробностями этой истории. Фото: пресс-служба амурского УМВД.

В Амурской области полицейские застали на съемной квартире троих участников межэтнической преступной группы. Злоумышленники занимались фасовкой синтетического вещества, когда к ним вломились оперативники. В тот же день специалистам удалось поймать организатора преступной группы на автомобильной дороге в Михайловском районе, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Молодых людей задержали еще 31 марта, но подробностями в полиции поделились только сейчас. В пресс-службе амурского УМВД рассказали, что в сумке одного из задержанных нашли 241 zip-пакет и четыре полимерных пакета с N-метилэфедроном массой более 1681 грамма. У сообщников изъяли упаковочные материалы, телефоны, ноутбук, весы и другие вещественные доказательства незаконного бизнеса.

В салоне авто главаря преступной группы за приборной панелью полицейские обнаружили 2013,63 грамм наркотиков в пакетах. Специалисты выяснили, что закладки на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского края раскидывали житель Кабардино-Балкарии и три приморца разных национальностей.

На мужчин завели уголовные дела по статье «Приготовление и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». В настоящее время все участники преступной группы заключены под стражу и дают признательные показания. Из незаконного оборота в общей сложности изъято около 3,7 килограмма наркотических средств.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в одном из мессенджеров Благовещенска появилась публикация, где была указана информация о продаже запрещенных веществ. Об этом в чат нашего портала сообщили читатели.

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