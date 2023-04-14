Губернатор Амурской области отмечает день рождения

На должность губернатора Василий Орлов вступил 30 мая 2018 года. Фото: Андрей МИНАЕВ

Губернатор Амурской области Василий Орлов отмечает 14 апреля свой 48 день рождения. В этот день глава Приамурья вернулся в родной регион после командировки в столицу России и в ДНР.

Свой праздник Василий Орлов встретит в кругу семьи. Политик счастлив браке со своей супругой, вместе они воспитывают двух прелестных дочерей.

На должность губернатора амурчанин вступил 30 мая 2018 года. До этого момента он занимал должность временно исполняющим обязанности губернатора. Глава региона является коренным дальневосточником.

Василий Орлов в 1998 году закончил отделение китайского и английского языков филфака БГПУ. Поэтому хорошо владеет двумя языками. Есть у губернатора и творческая сторона, он владеет навыками игры на гитаре и даже поет песни собственного сочинения.

Редакция «Комсомольской правды – Благовещенск» присоединяется к поздравлениям.

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