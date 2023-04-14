На амурских прилавках впервые появится необычный экзотический фрукт

Такая экзотика для амурчан в новинку. Фото: управление Россельхознадзора по Амурской области

На прилавках в Приамурье впервые появится новый экзотический фрукт из Китая. В первую апрельскую неделю через пункт пропуска Каникурган в Амурскую область поступило более 154 тонн различных видов угощений, необычная новинка была в их числе. Вся подконтрольная продукция проверена инспекторами управления Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия), сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Загадочным новым фруктом оказался экзотический плод янгмэй. Это маленький круглый фрукт фиолетового цвета, похожий на ягоду, однако на самом деле это сочный плод с косточкой. У него терпкий вкус, напоминающий малину. Кстати, в Китае его так и называют – китайская земляника. Вес партии янгмэя составил порядка 210 килограммов.

Основной объем импорта составили яблоки (55,588 тонны), мандарины (43,3 тонны), ананасы (9,112 тонны), манго (6,921 тонны), клубника (6,283 тонны), арбузы (7,11 тонны), груши (3,818 тонны) и другие.

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