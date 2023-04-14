На севере Приамурья закроют дороги для большегрузов

Запрет продлится месяц. Фото: Иван Макеев

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заявили, что с 15 апреля запретят проезд большегрузам на севере Приамурья. Данная мера вводится для того, чтобы избежать разрушения дорог. Правило распространяется на автомобили, вес которых превышает 12 тонн, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Запрет продлится один месяц – до 14 мая включительно. Распоряжение о данном нововведении уже опубликовали на официальном сайте амурского минтранса. В документе можно ознакомиться с информацией, касающейся специальных разрешений на проезд, а также узнать полный перечень временно закрытых для тяжеловесного транспорта дорог.

– За нарушение запрета к ответственности будут привлекаться водители, юридические лица, а также собственники карьеров, которые будут отгружать песчано-гравийную смесь и другую продукцию в автомобили превышающей ограничения в весе, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что проезд для большегрузов закрыли на месяц и в южных районах. Запрет для «тяжеловесов» продлится с 15 апреля по 15 мая. Исключения составят лишь пассажирские перевозки и доставка особо важных грузов. Также трассами смогут пользоваться экстренные и коммунальные службы, водители сельхозтехники, задействованной в посевной кампании.

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