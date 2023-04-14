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НовостиВладивосток14 апреля 2023 6:30

Четыре жителя Амурской области находятся под контролем у врачей как контактные по кори

За амурчанами 21 день будут наблюдать медики
Екатерина МАКСИМОВА
В последний год эта болезнь набирает свой эпидемический риск.

В последний год эта болезнь набирает свой эпидемический риск.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре жителя Амурской области попали под наблюдение врачей, после того, как контактировали с женщиной, болеющей корью. За ними будут наблюдать специалисты амурского Роспотребнадзора в течение 21 дня, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Все четверо жителя Приамурья были в контакте с заболевшей работницей вагона-ресторана в поезде Москва – Чита. Да, на данный момент ни у кого из них нет признаков заболевания, но длительность инкубационного периода кори продолжается именно 21 день. Поэтому амурчанам лучше находиться под присмотром специалистов.

Глава амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова объяснила, что в последний год эта болезнь набирает свой эпидемический риск. Это связано в тем, что за весь период пандемийный, последние три года действительно были некоторые недостатки в организации вакцинации по понятным причинам.

На сегодняшний день в области привито более 10 тысяч человек. Специалист посоветовала, сейчас, когда есть время, нужно поднять свои медицинские документы, посмотреть привиты вы или нет от кори, вспомнить — болели вы или нет.

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