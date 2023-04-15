В Благовещенске водителей общественного транспорта переодели в одинаковую форму

Водитель автобуса в новой форме. Фото: администрация Благовещенска.

Водители и кондукторы благовещенской Автоколонны теперь носят единую форму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Это новвоведение – часть транспортной реформы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Для водителей автобусов закуплено 85 комплектов одежды, для кондукторов – 60. У последних – жилеты, а у шоферов – еще и рубашки с галстуками. Самый главный элемент обоих костюмов – бордовый жилет с логотипом «Транспорт Благовещенска». Чтобы в новой одежде было комфортно в любое время года, у формы есть еще и летний вариант.

Пассажиры на нарядных водителей, конечно же, сразу обращают внимание. Вид у рулевых теперь презентабельный, а новая форма красивая.

– Людям приятно, что водитель чистый, опрятный, – поделился водитель маршрута № 8 Сергей Бирюков.

Администрация города, в свою очередь, порекомендовала ввести форму и частным перевозчикам.

Администрация Благовещенска дала рекомендации ввести униформу частным перевозчикам. Все это в рамках так называемой транспортной реформы, которая сейчас проводится в городе.

– В постсоветское время таких реформ не было. Мы комплексно подходим к вопросу и каждый сегмент этой отрасли реформируем. Единая форма для водителей и кондукторов – это повышение культуры обслуживания пассажиров, это дисциплина для сотрудников общественного транспорта. Это красиво, в конце концов, это удобно и практично, – прокомментировал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

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