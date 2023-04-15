Губернатор Амурской области презентовал в Москве мастер-планы Благовещенска и Белогорска

Фото: правительство Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов успешно защитил в Москве мастер-планы Благовещенска и Белогорска. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Комиссию по оценке возглавлял помощник президента РФ Максим Орешкин. Ему губернатор Амурской области и доложил об основных направлениях развития городов и о ключевых проектах каждого из муниципалитетов. Мастер-планы разработаны с учетом пожеланий местных жителей. У Благовещенска сильные стороны – богатый туристический потенциал, хорошие перспективы во внешнеэкономических связях с Китаем. У Белогорска – Транссиб. В городе расположен крупный железнодорожный узел. А еще – один из крупнейших заводов по глубокой переработке сои.

– Сейчас в областном центре активно развивается транспортная инфраструктура - строим новый мост через Зею, трансграничную канатную дорогу в Хэйхэ. А в Белогорске в 2024 году еще один завод планирует начать строить в городе международный агрохолдинг «Содружество». Благодаря этому Белогорск может стать крупным промышленно логистическим центром области, – отметил губернатор.

Следующий этап – приезд делегации помощника Президента Российской Федерации Максима Орешкина в область для более детального погружения в мастер-планы.

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