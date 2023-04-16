Мэр Благовещенска высказался по поводу облика городских улиц

Фото: Telegram-канал Имамеев LIVE

16 апреля мэр Благовещенска отправился на традиционное выездное совещание по городским улицам. Глава города заметил недочеты и высказался по поводу каждого из них, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Некоторые подрядчики нарушают правила: нет информационных щитов, не огорожены места работы тяжелой техники, строительный мусор складывают в одну большую кучу. Работу по приведению вывесок в соответствие с дизайн-кодом нужно обязательно продолжать. На улице Калинина просто рябит в глазах от дизайнерских решений десятилетней давности, – заявил Олег Имамеев.

Мэр также отметил, несмотря на то, что многие желающие участвуют в акции по уборке «Город берегу», все еще попадаются на глаза грязные участки. Еще одной проблем глава Благовещенска отметил пустующие дома, которые уже превращаются в самые настоящие свалки. На некоторых дорогах и вовсе стерлась разметка. ГСТК уже дали поручение приступить к ее обновлению.

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