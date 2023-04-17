В Благовещенске 1 мая перекроют дороги из-за шествия колонн и «Поезда Победы»

Фото: Администрация Благовещенска

Мир. Труд. Перекрытые дороги в мае. В столице Приамурья перекроют несколько участков дорог из-за праздника Дня международной солидарности трудящихся. Об этом информирует городская администрация, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Известно, что 1 Мая в городе состоится шествие колонн трудящихся. Из-за этого с 8 утра и примерно до 12 часов машины не смогут проехать по Ленина от Калинина до Кузнечной, а также по Шевченко от Ленина до Краснофлотской.

В мэрии добавили, что в связи с ограничениями изменится движение городского транспорта. О том, как в этот понедельничный день будут ходить автобусы, сообщат позже.

Кроме того, в столицу Амурской области прибывает ретропоезд «Победа». Из-за состава также ограничат движение: с 8 до 12 часов машинам нельзя будет проехать по 50 лет Октября между Тополиной и Станционной (привокзальная площадь). При этом автобусы будут ездить по графику.

Отметим, «Поезд Победы» – часть праздничной программы в рамках 78-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В «победном» поезде семь вагонов, на двух из представят военную технику, а еще на одном проведут концерт. «Комсомолка» уже писала об этом подробнее.

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