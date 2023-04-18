Выяснилось, какой категории жителей Благовещенска поездка на автобусах будет выходить дешевле чем остальным

Есть несколько вариантов новой оплаты проезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенске появится Единая транспортная карта, она также будет доступна в виртуальном формате. «Комсомольская правда – Благовещенск» рассказывает о ее преимуществах и объясняет, кто и как сможет сэкономить на общественном транспорте.

Проект разработали в администрации города совместно с оператором транспортных социальных карт. Первый вариант – Единая транспортная карточка, она обойдется амурчанам в 100 рублей. Также ее можно будет купить в виде брелока за 150 или браслета за 350 рублей. Второй вариант бесплатный – это Виртуальная транспортная карта.

Какая из двух разработок гарантирует владельцу скидку на проезд? Обе. Стоимость для пассажиров снизится с 34 до 31 рубля. Продажа карт ориентировочно стартует после 20 мая, а воспользоваться ими можно будет в первый день лета.

И как же положить деньги на эти карточки? Все просто. Пополнить баланс можно будет через мобильное приложение «Транспортная карта», в отделениях Почты России, через Федеральную систему сбора и обработки платежей «Город» – приложение или сайт kvartplata.ru (без комиссии), а также через сервисы Сбербанк (комиссия 1% от суммы платежа).

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