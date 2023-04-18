Выяснилось, что появится в одном из микрорайонов Благовещенска в здании бывшей телефонной станции

Вот так должен выглядеть объект после ремонта. Фото: amurobl.ru

В Благовещенске стартовал капитальный ремонт трехэтажного здания бывшей телефонной станции по адресу Институтская,7. На месте заброшенной постройки появится многофункциональный центр обслуживания населения, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Судя по паспорту объекта начало строительства планировалось еще в 2021 году, а завершение ремонтных работ в 2022. Неизвестно, почему за несколько лет вокруг постройки не появилось каких-либо изменений кроме зеленого забора, служащего ограждением. До подрядчика и проектной организации дозвониться так и не удалось.

Однако, в региональном министерстве строительства уверяют, что стройка завершится до конца 2024 года. На объекте приступили к демонтажным работам, предстоит обновить фасад и кровлю здания, а также благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, какие дороги отремонтируют в столице Амурской области в 2023 году.

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