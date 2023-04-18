Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 4:00

Амурчанам объяснили, кто из родственников помимо матери ребенка может получить выплаты по уходу за ним

Три тысячи работающих жителей Амурской области получают выплату по уходу за ребенком
Екатерина МАКСИМОВА
Минимальная сумма начислений составит 10 тысяч.

Минимальная сумма начислений составит 10 тысяч.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают более 3,7 тысяч трудоустроенных родителей. В этом году максимальная сумма, на которую может рассчитывать родитель, составляет чуть более 33 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Чаще всего данной поддержкой пользуются матери малышей, но ее также могут оформить отец и бабушка. Однако, каждый из претендентов должен официально работать и заботиться о ребенке.

С учетом районного коэффициента минимальная сумма начислений составит 10 тысяч, максимальная – 33. В региональном отделении Социального фонда отмечают, что право на ежемесячное пособие сохраняется, если мама, находясь в отпуске по уходу за малышом, работает неполный день или удаленно.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в 2023 году для молодых семей Приамурья выделили 28 миллионов рублей для погашения ипотеки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.