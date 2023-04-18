Амурчанам объяснили, кто из родственников помимо матери ребенка может получить выплаты по уходу за ним

Минимальная сумма начислений составит 10 тысяч. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают более 3,7 тысяч трудоустроенных родителей. В этом году максимальная сумма, на которую может рассчитывать родитель, составляет чуть более 33 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Чаще всего данной поддержкой пользуются матери малышей, но ее также могут оформить отец и бабушка. Однако, каждый из претендентов должен официально работать и заботиться о ребенке.

С учетом районного коэффициента минимальная сумма начислений составит 10 тысяч, максимальная – 33. В региональном отделении Социального фонда отмечают, что право на ежемесячное пособие сохраняется, если мама, находясь в отпуске по уходу за малышом, работает неполный день или удаленно.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в 2023 году для молодых семей Приамурья выделили 28 миллионов рублей для погашения ипотеки.

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