Вышел из авто и упал: в Приамурье электрослесарю резко стало плохо на работе, на следующий день он умер

На данный момент выясняются причины несчастного случая. Фото: Евгения ГУСЕВА

В компании «Амурские электрические сети» 10 апреля произошел несчастный случай со смертельным исходом. Одному из сотрудников резко стало плохо, его незамедлительно доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь пациента, но на следующее утро он скончался, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Как следует из направленного работодателем извещения, 10 апреля при выходе из бригадного автомобиля электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств почувствовал резкое ухудшение самочувствия и упал, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Амурской области.

Специалисты ведомства проводят расследование данного несчастного случая. На данный момент выясняются причины несчастного случая, а также устанавливаются лица, нарушившие требования охраны труда.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как на станции Горелый в Амурской области 13 апреля произошла трагедия. Монтажник устанавливал номерные таблички, по неосторожности задел провод на опоре контактной сети, от удара током обгорела его одежда и тело. Мужчина скончался и повис на проводах. Труп пытались снять рабочие при помощи специальной техники.

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