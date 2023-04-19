В Благовещенске отыскали водителя, который сбил 9-летнего ребенка 17 апреля

Школьник переходил дорогу на зеленый свет. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Полиции Благовещенска удалось отыскать водителя, который 17 апреля сбил 9-летнего ребенка на регулируемом перекрестке улиц Горького и Шевченко и скрылся с места ДТП. Виновника аварии лишили прав на год, ждет ли его еще какое-то наказание, зависит от тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В пресс-службе ГИБДД региона сообщили, что материалы дела направили в мировой суд. О состоянии пострадавшего нет никакой информации. Известно лишь, что ребенок получил травмы. При этом он шел на зеленый свет светофора. Получается, водителя должны привлечь к ответственности еще как минимум за нарушение ПДД.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как в Благовещенске семилетнего мальчика сбила иномарка. Изначально информация о ДТП появилась в социальных сетях. Там сообщили, что на перекрестке улиц Студенческой и Воронкова пешеход угодил под колеса автомобиля. На месте работали медики.

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