Из-за репетиций Парада Победы в Благовещенске временно изменят схему движения автобусов

Репетиции пройдут 2,4 и 6 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благовещенске на время изменили схему движения городских автобусов. Нововведения связаны с репетицией парадных расчетов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Репетиции пройдут 2,4 и 6 мая. В эти дни городской общественный транспорт будет ездить по другому маршруту. Отметим, что изменится схема движения у автобусов по маршрутам: № 2/2а, К, 5, 7, 11, 4, 9, 30, 31, 12, 22, 26, 28, 39, 38/38а, 16с, 41с. Подробнее о передвижениях автобусов можно узнать на сайте администрации города.

Так, 2 и 4 мая с 5:30 до 8:30 специалисты временно ограничат движение на улице Ленина между Шевченко и Кузнечной. 6 мая в это же время будет перекрыто движение на улице Ленина от Пионерской до Шимановского.

С 8:30 автобус вернутся к привычному для горожан маршруту, за исключением тех, которым придется объезжать ремонтируемый участок Ленина от Мухина до Батарейной. Речь идет об автобусах №2/2а, 5, 38/38а, К, 39, 7.

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