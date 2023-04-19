Угнал и перекрасил: в Амурской области задержали вора

Дома парень перекрасил велосипед, поменял некоторые детали. Фото: Иван Макеев

Подозреваемый перекрасил похищенный велосипед, чтобы не быть уличенным в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

О пропаже в отделение полиции сообщила 30-летняя жительница села Виноградовка. Женщина сообщила, что оставила транспорт возле дома, а на следующее утро не обнаружила «железного коня» на привычном месте. Велосипед амурчанка оценила в 13 тысяч рублей.

По факту происшествия в полиции завели уголовное дело – кража. Причастного к ней нашли быстро. Им оказался 17-летний односельчанин потерпевшей. Парень, гуляя по селу, обратил внимание на бесхозный транспорт, который никто даже не попытался защитить от угона. Судя по всему, это и сыграло ключевую роль в принятии молниеносного решения – подросток просто украл транспорт, пока никто не видел. Уже дома парень перекрасил велосипед, поменял некоторые детали.

Поняв, что двухколесный транспорт в розыске, парень решил срочно избавляться от краденного. Испугавшись ответственности, «угонщик» попытался незаметно вернуть велосипед туда, откуда его взял. Но, как известно, полиция не дремлет. Личность подозреваемого специалисты установили очень быстро, и чуть позже он во всем признался, а также извинился перед владелицей похищенного транспорта.

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