Угон, погоня и алкотестер: житель Тамбовки стал героем громкой истории

Суд может лишить парня свободы на срок до двух лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодой амурчанин будет осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в 2020 году 21-летнего парня лишил прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Помимо этого наказания, житель села Тамбовка провел 10 суток под административным арестом. Но даже это не стало для него уроком, и в январе 2023 года амурчанин снова сел за руль. И снова пьяный.

Тогда ключи от чужого автомобиля марки Toyota Cresta оказались в руках у парня по просьбе товарища. Друг попросил перегнать машину от дома к автомастерской. Когда дело было сделано, молодой человек принялся за распитие алкоголя, и, воспользовавшись отсутствием владельца транспортного средства, поехал кататься с еще одним другом на машине.

На Ленинградской «Креста» привлекла внимание сотрудников ДПС. Когда один из инспекторов подошел к авто, водитель сразу же занервничал и вовсе попытался скрыться. Уходя от погони, парень так увлекся, что не заметил, как машины выехала в поле, где и застряла в снегу. Там его и настигли сотрудники полиции.

Водитель прошел освидетельствование, прибор показал, что в выдыхаемом воздухе выявлено 0, 230 мг/л. этилового спирта. Чуть позже инспекторы выяснили, что гражданин никогда не имел водительского удостоверения и ранее уже был наказан за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас парень ходит в отделение полиции – отмечается каждый месяц в установленном порядке. Вину свою признал полностью и даже раскаялся в содеянном. Не исключено, что амурчанин может лишиться свободы на срок до двух лет, если так решит суд.

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