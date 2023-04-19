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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:49

Угон, погоня и алкотестер: житель Тамбовки стал героем громкой истории

21-летнего амурчанина второй раз поймали за «пьяной» ездой
Арсений СЕРГЕЕВ
Суд может лишить парня свободы на срок до двух лет.

Суд может лишить парня свободы на срок до двух лет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодой амурчанин будет осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в 2020 году 21-летнего парня лишил прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Помимо этого наказания, житель села Тамбовка провел 10 суток под административным арестом. Но даже это не стало для него уроком, и в январе 2023 года амурчанин снова сел за руль. И снова пьяный.

Тогда ключи от чужого автомобиля марки Toyota Cresta оказались в руках у парня по просьбе товарища. Друг попросил перегнать машину от дома к автомастерской. Когда дело было сделано, молодой человек принялся за распитие алкоголя, и, воспользовавшись отсутствием владельца транспортного средства, поехал кататься с еще одним другом на машине.

На Ленинградской «Креста» привлекла внимание сотрудников ДПС. Когда один из инспекторов подошел к авто, водитель сразу же занервничал и вовсе попытался скрыться. Уходя от погони, парень так увлекся, что не заметил, как машины выехала в поле, где и застряла в снегу. Там его и настигли сотрудники полиции.

Водитель прошел освидетельствование, прибор показал, что в выдыхаемом воздухе выявлено 0, 230 мг/л. этилового спирта. Чуть позже инспекторы выяснили, что гражданин никогда не имел водительского удостоверения и ранее уже был наказан за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас парень ходит в отделение полиции – отмечается каждый месяц в установленном порядке. Вину свою признал полностью и даже раскаялся в содеянном. Не исключено, что амурчанин может лишиться свободы на срок до двух лет, если так решит суд.

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