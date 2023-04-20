В Благовещенске к концу мая обустроят новый пляж

Специалисты уже обустроили на участке смотровые площадки. Фото: администрация Благовещенска

К концу мая в Благовещенске на набережной Амура может появиться еще одно место отдыха. Затон на будущей «Серебряной миле» (участок вдоль реки) практически готов, а значит, совсем скоро в столице Приамурья появится новое место притяжения гостей и жителей города, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В мэрии рассказали, что специалисты уже обустроили на участке смотровые площадки, оснащенные специальными спусками для маломобильных людей. Сама пляжная зона займет около 40% территории затона.

Дизайнеры в первую очередь подумали о комфорте амурчан, поэтому на месте отдыха оборудуют освещение, велосипедную дорожку и игровую детскую площадку. Территория будет оснащена системой видеонаблюдения.

По контракту, завершить работы должны в 2024 году, но подрядчик идет с опережением сроков, поэтому закончить обновление могут уже осенью этого года. Сейчас на участке длиной почти 2,5 километра работают 50 человек, а с мая прибавится еще 20 сотрудников.

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