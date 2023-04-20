В Приамурье в автоаварии на въезде в Благовещенск пострадали два человека

Кадры с места аварии. Фото: принтскрин видео.

Утром 20апреля на 115 километре автодороги Благовещенск – Гомелевка произошло страшное ДТП, в котором пострадало два человека. Один из водителей пошел на обгон, не справился с управлением и протаранил другое авто, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Проиошло столкновение микрогрузовика Hino Ranger и автомобиля Ssang Yong Action Sports. Водитель и пассажир внедорожника получили травмы, – сообщили в пресс-службе ГИБДД Амурской области.

В ведомстве назвали причину аварии – нарушение правил обгона. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как страшная авария унесла жизни двух жителей Амурской области. На 64 километре автодороги «Подъезд к Благовещенку» столкнулись два авто: грузовой транспорт марки Volvo и Mazda Bongo. Удар был такой силы, что последний транспорт буквально сплющило. В момент удара в салоне транспорта находились два человека, которые погибли на месте ЧП.

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