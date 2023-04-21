Убила ножницами, скинула с балкона: в Приамурье именинница убила щенка, которого ей подарили

Девушка накинулась с ножницами на щенка, будучи пьяной Фото: Иван Макеев

В Амурской области, в поселке Прогресс 26-летняя женщина зарезала щенка лабрадора ножницами, замотала тело в тряпки и сбросила с балкона. Питомец был ее подарком на день рождения. Кто-то заметил труп животного и обратился в полицию. Участковый выяснил, кто виноват в убийстве. На амурчанку завели уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».

По предварительной информации, несколько дней назад девушке подарили на день рождения щенка. Она была в состоянии алкогольного опьянения, когда обнаружила, что собака повредила какие-то ее вещи. Кроме того, новоиспеченную хозяйку стал раздражать лай животного. Тогда та взяла ножницы и нанесла питомцу несколько ударов, от чего он погиб, – сообщили в пресс-службе амурского УМВД.

Теперь обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что жители Приморья, в том числе и депутат приморского Заксобрания Анна Алеко пытаются добиться справедливого наказания для догхантера Кислицина, известного на весь Владивосток. В марте этого года он попытался сжечь частный приют для собак, волонтер застали ненавистника животных на месте преступления, но он смог убежать. Однако от правосудия не убежишь. За это 29 марта его заключили под стражу на месяц и 13 дней.

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