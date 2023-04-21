В Амурской области официально представили нового прокурора

Роман Пантелеев крайний справа. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области 21 апреля официально представили нового прокурора региона. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин представил руководителям органов исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохранительных ведомств и коллективу прокуратуры старшего советника юстиции Романа Пантелеева. Указом президента России от 17 апреля 2023 года она назначен на новую должность на пятилетний срок, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Роман Пантелеев проходит службу в органах прокуратуры более 20 лет по окончании Тамбовского государственного технического университета. Прошел путь от следователя до первого заместителя прокурора Приморского края. Нового прокурора со вступлением в должность поздравил губернатор Василий Орлов.

– Поздравляю Вас с назначением. Это – ответственная должность. У нас в регионе организована хорошая командная работа. И с прокуратурой мы всегда конструктивно взаимодействуем по всем направлениям, в том числе и по вопросам обеспечения жильем различных категорий: детей-сирот, переселенцев из ветхого жилья. Уверен, что и впредь у нас с прокуратурой будет полное взаимодействие в решении любых, самых сложных задач.

Дмитрий Демешин отметил, что Роман Пантелеев – ответственный, высококвалифицированный специалист, принципиальный и требовательный руководитель, и выразил уверенность, что прокуратура под его руководством продолжит эффективную работу по защите прав жителей.

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