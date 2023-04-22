Одну из улиц столицы Приамурья перекроют на более чем две недели

Дорогу перекроют в воскресенье. Фото: администрация Благовещенска

Улицу Тенисту в столице Амурской области отремонтируют на участке от Кузнечной до Островского. Работы потребуют перекрытия дороги, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На участке подрядная организация заменит старое афальтовое покрытие на новое, отсыпет щебеночную смесь. Запланирована также замена грунта. Проезжую часть, отметили в администрации города, расширят не планируют, как и парковочные места.

Общий срок ремонта, согласно условиям контракта, определен до 31 октября. Участок от Кузнечной до Островского перекроют с 23 апреля до 10 мая включительно (ориентировочно до 20 часов). Работы проведет подрядчик АО «Асфальт» в рамках муниципального контракта, как уточнили в мэрии.

Это второй участок, который ремонтируют по нацпроекту в частном секторе города. В прошлом году дорожное покрытие заменили на промежутке на Октябрьской между Мухина и Новой.

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