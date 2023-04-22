В Амурской области вынесли приговоре экс-главе Сковородина по факту мошенничества

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области суд вынес приговор бывшей главе Сковородина по факту мошенничества с использованием служебного положения. Примечательно, что обстоятельства преступлений устанавливал третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В материалах дела два эпизода. Как уточнили в СУ СК РФ по Амурской области, в августе 2018 года женщина, договорившись со своей знакомой, подделала документы о закупках пиломатериалов. Бухгалтерия оплату в размере 60 тысяч рублей произвела, а вот никакой древесены администрация не получила. Почти аналогичную схему чиновница провернула в декабре того же года: договорилась с предпринимателем об установке иллюминации на электрических опорных столбах. Акты подписаны, проведен расчет, а работ никто не увидел. Ущерб составил 170 тысяч рублей.

– Суд приговорил экс-главу к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Осужденная должна будет возместить муниципалитету ущерб, – уточнили в пресс-службе областного СК.

Напомним, ранее выяснилось, что под суд пойдет экс-глава всероссийского детского центра «Океан» в Приморском крае за превышение полномочий с ущербом в 28 миллионов рублей.

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