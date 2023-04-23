В Благовещенске пропала молодая мама с двумя маленькими сыновьями

В Благовещенске 17 апреля пропала девушка с двумя маленькими сыновьями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур» дали ориентировки на трех человек – молодой маму и ее двух маленьких сыновей. Микаиловых последний раз видели 17 апреля в столице Приамурья, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В понедельник, 17 апреля, 26-летняя Джамиля Амрах Кызы ушла из дома на улице Пушкина с двумя сыновьями – двухлетним Султаном и четырехлетним Исламом. Куда пропала семья, неизвестно.

Приметы Джамили: рост 155-160 сантиметров, худощавая, кареглазая, светлые волосы до плеч. На предплечье правой руки татуировки с именами «Ислам» и «Заур». Во что была одета, неизвестно.

Приметы Ислама: рост 116-120 сантиметров, худощавый, короткие светлые волосы.

Приметы Султала: рост 85-90 сантиметров, среднего телосложения, короткие светлые волосы.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавших, волонтеры просят позвонить по телефону +79240402123 или обратиться в полицию по номеру 102.

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