Около 60 мешков мусора собрали спортсмены возле реки Бурхановка в Благовещенске

Пространство убирали около 30 человек. Фото: Администрация Благовещенска

Вся Россия выходит на субботники, чтобы сделать свои родные города чище и приятней. Вот и спортсмены клуба «Троя» решили преобразить пространство возле реки Бурхановка в столице Амурской области. В минувшую субботу, 22 апреля, больше 30 человек приводили в порядок четыре участка, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Ребята прибрались на территориях от Рабочей до Пролетарской, от Высокой до Забурхановской, от Забурхановской до Ломоносова, от Пролетарской до Высокой. Здесь очень много мусора, поэтому все очистить не удалось, хотя добровольцы собрали примерно 60 мешков, причем не обычных, черных, а из мешковины, в которых обычно дачники картошку запасают. Как правило, это обычный бытовой мусор, но были и необычные находки, например, термосумка, много обуви и даже книги с журналами.

Общегородской субботник запланирован в Благовещенске 28 апреля, в последнюю пятницу месяца.

Добровольцы собрали примерно 60 мешков мусора. Фото: Администрация Благовещенска

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