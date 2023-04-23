В Амурской области усилится ветер – порывы достигнут 16 метров в секунду

Ветер будет дуть с северо-запада. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный северо-западный ветер ожидается в Приамурье в понедельник, 24 апреля. На территории региона, отметили специалисты Амурского гидрометцентра, порывы достигнут 16 метров в секунду, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Воскресный день сопровождает ветер послабее. В столице области до 12 метров в секунду, столбики термометров показывают +10…+12 °С. На территории Приамурья похожая обстановка, только на севере всего до +5 °С, там же местами идет дождь и мокрый снег.

Обстановка в понедельник ухудшится, поэтому синоптики просят жителей не забывать об особом противопожарном режиме.

– Запрещается проводить все виды работ с использованием открытых источников огня, жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса. При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в ЕДДС: 202-112.

Напомним, 29 марта в Приамурье начал действовать особый противопожарный режим. Сейчас он действует в 24 муниципалитетах области.

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