Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2023 6:21

В Амурской области усилится ветер – порывы достигнут 16 метров в секунду

По сообщениям синоптиков, непогоду стоит ожидать 24 апреля
Екатерина ТИХАЯ
Ветер будет дуть с северо-запада.

Ветер будет дуть с северо-запада.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сильный северо-западный ветер ожидается в Приамурье в понедельник, 24 апреля. На территории региона, отметили специалисты Амурского гидрометцентра, порывы достигнут 16 метров в секунду, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Воскресный день сопровождает ветер послабее. В столице области до 12 метров в секунду, столбики термометров показывают +10…+12 °С. На территории Приамурья похожая обстановка, только на севере всего до +5 °С, там же местами идет дождь и мокрый снег.

Обстановка в понедельник ухудшится, поэтому синоптики просят жителей не забывать об особом противопожарном режиме.

– Запрещается проводить все виды работ с использованием открытых источников огня, жечь траву, мусор, разводить костры и посещать леса. При возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в ЕДДС: 202-112.

Напомним, 29 марта в Приамурье начал действовать особый противопожарный режим. Сейчас он действует в 24 муниципалитетах области.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.