Полтонны вещей раздали благовещенцам на фестивале дарения

Все вещи заранее собрала общественная организация «Равноправие». Фото: admblag.ru

Фестиваль дарения «Другая жизнь» прошел в Благовещенске 23 апреля в сквере «Чайка». Три сотни амурчан приняли участие в мероприятии. Волонтеры за полтора часа раздали 500 килограммов одежды, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Все вещи заранее собрала общественная организация «Равноправие» на акциях «Город берегу. Раздельный сбор». Организатор фестиваля Евгения Приходько рассказала, что люди могли взять мужскую, женскую и детскую одежду. Раздать удалось абсолютно все. Такая акция будет проходить каждый месяц вплоть до сентября.

Напомним, проект «Другая жизнь» является полуфиналистом премии #МЫВМЕСТЕ. Он направлен на взаимопомощь жителей города, его проводит ООС «Даль». Подобные мероприятия также помогают популяризировать бережное отношение к окружающей среде и осознанное потребление.

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