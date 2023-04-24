В Благовещенске 23 апреля в ДТП на 117 километре зажало женщину в автомобиле

В аварии столкнулись три авто. Фото: mintrans_amur

В Приамурье вечером 23 апреля на 117 километре участка трассы Благовещенск – Белогорск произошло ДТП, в котором женщину зажало железом разбитого авто. Авария собрала пробку в 11 километров, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

В ДТП около 20:10 столкнулись сразу три авто. Маршрут патрулировал экипаж «Дорожного патруля», специалисты сработали оперативно.

– Пострадавшей вызвали скорую, дозвонились до МЧС. «Дорожный патруль» оказывал помощь сотрудникам ГИБДД в регулировке транспортного потока на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе амурского Минтранса.

Женщину удалось вызволить из автомобиля. Ближе десяти часам вечера движение на трассе нормализовалась.

Фото: mintrans_amur. Последствия столкновения.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как страшная авария унесла жизни двух жителей Амурской области. На 64 километре автодороги «Подъезд к Благовещенку» столкнулись два авто: грузовой транспорт марки «Вольво» и «Мазда». Удар был такой силы, что последний транспорт буквально сплющило, и теперь машина больше похожа на консервную банку. В момент удара в салоне транспорта находились два человека, которые погибли на месте ЧП.

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