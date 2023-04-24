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НовостиОбщество24 апреля 2023 1:55

Амурчанам, вернувшимся со спецоперации, помогут открыть бизнес

Участники СВО получат поддержку для открытия своего дела
Екатерина МАКСИМОВА
Василий Орлов заявил, что бойцы СВО получат поддержку на открытие своего бизнеса.

Василий Орлов заявил, что бойцы СВО получат поддержку на открытие своего бизнеса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил 23 апреля о том, что участники спецоперации на Украине по возвращении домой получат поддержку, если захотят открыть свой бизнес. Об этом он заявил во время прямого эфира, отвечая на вопрос жителя Прогресса, который вернулся с СВО с травмой, из-за которой не может устроиться на прежнюю работу, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Вопрос от бойца главе региона задали ведущие. Они рассказали, что мужчина получил инвалидность, вернулся домой, но на основную работу он теперь устроиться не может. Теперь он хочет открыть свое дело, но не знает, помогут ли ему власти.

Василий Орлов посоветовал амурчанину узнать о существующих мерах поддержки для участников СВО на горячей линии 122 и в онлайн-навигаторе «Без границ». Также губернатор добавил, что все участники СВО могут обратиться за поддержкой, если пожелают стать предпринимателями.

– У нас по поручению Президента создан фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В ближайшее время он будет развернут по всей стране, в том числе в Амурской области. Там по любым вопросам, в том числе которые вы задали, можно будет помогать в рамках работы этого фонда.

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