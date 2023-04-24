В Февральске предотвратили мощный взрыв газовых баллонов в горящем здании

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Фото: amursiespasateli

В поселке Февральск Амурской области пожарным удалось предотвратить мощный взрыв. Дело в том, что 23 апреля загорелся склад, на котором было много бочек с топливом, автомобильные покрышки и газовые баллоны. Рядом была АЗС. Возникла угроза перехода огня на эти емкости, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Сообщение о возгорании поступило в 18:06. Специалистам сообщили, что пламя охватило строение на улице Саянской. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, уже через 10минут им удалось сбить пламя, которое грозилось из-за сильного ветра перейти на бочки с топливом, стоящие в 5-8 метрах от заправки.

В 18:55 огонь ликвидировали полностью. Также пожарным удалось спасти автомобиль «Камаз». Никто не пострадал. В результате возгорания крыша склада сгорела полностью.

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