Неоднократно судимый житель Амурской области угнал иномарку у своих знакомых

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области неоднократно судимый 33-летний житель Ивановского района угнал у своих знакомых автомобиль. Потерпевшие быстро обнаружили пропажу и позвонили в полицию. Злоумышленника через несколько часов задержали в районе города Шимановска. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Установлено, что в феврале 2023 года обвиняемый гостил в Поярково у своего знакомого. Однажды утром он вспомнил об имевшемся у него деле в поселке Горный Зейского района и решил съездить туда на иномарке хозяев. Улучив момент, злоумышленник незаметно от них завел стоявшую во дворе «Тойоту Чайзер» и отправился в путь, – сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

В настоящее время обвиняемому избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Свою вину в совершении преступления он признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как охранник автостоянки в Белогорске решил покататься на чужом авто. Угнав машину, мужчина направился в областной центр. Уже в Благовещенске угонщик не справился с управлением, и попал в ДТП.

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