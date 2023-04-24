В Приамурье от транспортного налога освободят владельцев авто с газовыми двигателями

На данный момент документ принят лишь в первом чтении. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Приамурье области водителей автомобилей, работающих на газе, освободят от транспортного налога. 24 апреля соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Заксобрания Амурской области, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

На данный момент документ принят лишь в первом чтении. С такой инициативой в законодательный орган вышел губернатор области Василий Орлов. Для получения льготы автовладельцам необходимо будет самостоятельно обратиться в налоговые органы с пакетом документов, подтверждающих право на пользование преференциями. Освобождать от транспортного налога планируют на пять лет.

Министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева отметила, что процедура не потребует большого количества официальных бумаг. Для освобождения от транспортного налога в данном случае понадобится только свидетельство о регистрации машины, ПТС на автомобиль с пробегом или документальное одобрение типа ТС при установке такого оборудования на новое авто заводом-изготовителем.

Напомним, что в Амурской области от уплаты транспортного налога в зависимости от мощности авто освобождены пенсионеры; инвалиды первой и второй групп, родители (усыновители, опекуны, попечители), имеющие детей с особенностями здоровья либо троих детей. Герои Советского Союза и Герои РФ, Герои Социалистического Труда, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; члены семей погибших при исполнении обязанностей военной службы; амурчане, участвующие в специальной военной операции, владельцы электрокаров.

В настоящее время на Дальнем Востоке льготы на транспортный налог для владельцев автомобилей на газе действуют в Якутии, Камчатском крае и в Сахалинской области.

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