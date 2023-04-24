На кладбищах Благовещенска находятся пять тысяч безымянных могил

На сегодняшний день, таких захоронений более пяти тысяч. Фото: ritualblg

На кладбищах Благовещенска находятся пять тысяч «безродных» захоронений. Каждый год их число увеличивается на 250-300 могил, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Сотрудники подразделения ГСТК «Ритуальные услуги» рассказали, что в период дней памяти, накануне Родницы, особенно заметны участки, на которых захоронены безымянные усопшие. Зачастую, это те, кто при жизни был одинок, или те, кого отказались по разным причинам хоронить родственники.

По словам работников «Ритуальных услуг», Первое «безродное» поле появилось на кладбище восьмого километра Новотроицкого шоссе в 70-х годах прошлого века. На сегодняшний день, таких захоронений более пяти тысяч.

– Кого- то находят, и тогда на холмике появляется памятник. Были случаи перезахоронения, когда человек умер вдалеке от родных или потерял связь с близкими.

Специалисты напомнили, что порядок захоронения регламентируется ФЗ 8 «О погребении и похоронном деле». Каждая могила должна быть зарегистрирована и внесена в электронный архив, данные также дублируются на бумажном носителе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.