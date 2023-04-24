На газификацию Приамурья выделено 2,8 миллиарда рублей из бюджета

Газовую котельную в Благовещенске построят до конца года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Газификация Приамурья идет по графику. В регионе продолжается строительство газовых котельных в Благовещенске и Белогорске. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Газовую котельную в Благовещенске построят до конца года, планируется, что она заменит 5 котельных, работающих на угле. Объект расположится в 800-м квартале города, в районе улиц 50-летия Октября и Зеленой. Сейчас там уже завершается устройство фундаментов.

Также второй год подобная котельная работает в Циолковском. В Свободном завершается строительство еще двух объектов. В Белогорске котельная будет работать на сниженном природном газе.

Всего на газификацию региона выделят 9,8 миллиардов рублей, из которых 4,6 миллиарда предоставит Газпром, 2,8 миллиарда выделят из регионального бюджета, а остальные средства пойдут из бюджетных и внебюджетных источников.

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