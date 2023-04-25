«Голубиная ферма» в центре Благовещенска возмутила людей

Голуби оккупировали различные районы Благовещенска. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Жителям Благовещенска не понравился поступок их земляка – мужчина щедро рассыпал пшено для огромного количества голубей. Женщина, заметившая 24 апреля акцию по подкормке птиц, сняла происходящее на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям. Местные шутят, что это программа «Город загажу», сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

– Такое доброе понедельничное утро для голубей, обитающих в районе Красноармейской – Пионерской, – пишет возмущенная автоледи. – Но, наверное, не очень доброе утро для сотрудников ГСТК («Городской сервисно-торговый комплекс»), которым придется убирать остатки рассыпанного зерна и экскременты птиц.

При этом совсем недавно похожая история развернулась в сквере на улице Институтская, 1. Благовещенцы считают, что причиной того, что лавочки, дорожки, перила и даже фонтан покрыты слоем экскрементов из-за людей с детьми, которые приносят пшено и рассыпают его по всему пространству.

Отметим, что голубей частенько называют «летающими крысами». Такое «прозвище» им дали неспроста – их всегда много, они кучкуются в огромные стаи и от них много грязи. Также они могут переносить такую болезнь, как орнитоз. Правда, таких случаев почти не регистрируют, и все же... А вот коронавирус или бешенство от них подхватить нельзя.

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